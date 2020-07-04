Оренбург, , 15:00 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Действие коронавирусного режима продлено по 20 июня.

В регионе по-прежнему приостановлено бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях. Сохраняется обязанность прибывших в Оренбуржье соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, исключение составляют граждане, приехавшие в командировку или на работу вахтовым методом.

С 20 июля планируют открыть детские загородные лагеря. Оренбуржье продолжается первый этап коронавирусного режима с обязательным соблюдением безопасной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты в местах массового скопления граждан.

Напомним, с начала пандемии на территории Оренбургской области выявлено 4 088 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 039 пациентов. Скончались 22 пациента.