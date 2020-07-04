Москва, , 15:47 — REGNUM Заявления отдельных западных СМИ о том, что к повышению уровня радиации над севером Европы могут быть причастны российские испытания перспективных видов вооружения, являются абсолютно безосновательными. Об этом 4 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, МИД РФ обратил внимание на материалы западных СМИ подобного рода, однако, как считает замглавы МИД, это не первый и не последний такой случай.

«Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы — и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — заявил Рябков, давая свой комментарий сообщениям некоторых СМИ Запада о том, что повышенный уровень радиационного фона над севером Европы является последствием испытания российских ракет «Посейдон» и «Буревестник».

"Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные. Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего», — также указал дипломат.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны.