Москва, , 14:54 — REGNUM Идея проведения расширенного саммита «большой семерки» G7 является ущербной, так как в современной ситуации без участия Китая невозможно проводить обсуждение каких-либо вопросов. Об этом 4 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор. Без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно» , — отметил дипломат.

Также он указал, что посол США в России Джон Салливан, очевидно, ошибся, рассказав, что российская сторона обсуждает свое участие в расширенном саммите G7.

Кроме этого, Рябков рассказал, что в настоящее время Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о «приемлемой роли России» на расширенном саммите «большой семерки».

«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем. Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы», — заявил Рябков, давая свой комментарий по поводу заявления американского посла в РФ об участии Москвы в расширенном саммите «большой семерки».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают возможность участия России в саммите G7.