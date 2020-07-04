Москва, 4 июля 2020, 14:54 — REGNUM Идея проведения расширенного саммита «большой семерки» G7 является ущербной, так как в современной ситуации без участия Китая невозможно проводить обсуждение каких-либо вопросов. Об этом 4 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Также он указал, что посол США в России Джон Салливан, очевидно, ошибся, рассказав, что российская сторона обсуждает свое участие в расширенном саммите G7.
Кроме этого, Рябков рассказал, что в настоящее время Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о «приемлемой роли России» на расширенном саммите «большой семерки».
«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем. Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы», — заявил Рябков, давая свой комментарий по поводу заявления американского посла в РФ об участии Москвы в расширенном саммите «большой семерки».
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают возможность участия России в саммите G7.