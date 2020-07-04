Москва, 4 июля 2020, 13:47 — REGNUM Вдохновитель российской оппозиции Алексей Навальный своими более чем странными действиями в период общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в очередной раз вызвал недовольство своих теперь уже бывших соратников.
Телеграм-канал «Опер пишет…» сообщает, что непримиримый боец с режимом вместе с супругой отбыл в очередной отпуск, фактически проигнорировав мирный протест на Пушкинской площади, куда оппозиция призвала прийти своих сторонников, чтобы обсудить итоги голосования.
Но «…даже коронавирус не смог заставить Навального изменить традициям. Как всегда, после завершения очередного электорального сезона, глава ФБК вместе с женой махнул в очередной отпуск. Но, так как запрет на международные перелеты продлен до 1 августа, вместо привычной Италии или Испании Навальным пришлось ограничиться Калининградом. Ничего нового. Главное — стабильность», — отмечают авторы ТМ «Опер пишет…».
По мнению Александра Туровского, Алексей Навальный провалил оппозиционное голосование и уличный протест, «устроил намеренный раскол в среде оппозиции и уехал на отдых».
В свою очередь, авторы ТМ-канала «Ход Конева» также выражают свое недовольство поведением лидера ФБК: «Кажется, Навальный доволен результатом голосования по Конституции. Почему? Да потому, что сейчас он только пишет злобные твиты и ничего не предлагает противникам поправок. Нет бы как раньше — попытаться согласовать митинг и вывести народ на площадь. Ведь даже согласованная массовая акция могла стать индикатором протестных» настроений.