Москва, , 13:47 — REGNUM Вдохновитель российской оппозиции Алексей Навальный своими более чем странными действиями в период общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в очередной раз вызвал недовольство своих теперь уже бывших соратников.

Телеграм-канал «Опер пишет…» сообщает, что непримиримый боец с режимом вместе с супругой отбыл в очередной отпуск, фактически проигнорировав мирный протест на Пушкинской площади, куда оппозиция призвала прийти своих сторонников, чтобы обсудить итоги голосования.

Но «…даже коронавирус не смог заставить Навального изменить традициям. Как всегда, после завершения очередного электорального сезона, глава ФБК вместе с женой махнул в очередной отпуск. Но, так как запрет на международные перелеты продлен до 1 августа, вместо привычной Италии или Испании Навальным пришлось ограничиться Калининградом. Ничего нового. Главное — стабильность», — отмечают авторы ТМ «Опер пишет…».

Александр Туровский на свой странице в социальной сети так же Бывший волонтер президентской кампании Алексея Навальногона свой странице в социальной сети так же отметил : «Читаю соцсети главного нашего оппозиционера, вижу, совсем палится. Навальный по итогам неудавшегося и откровенно дебильного бойкота назвал кампанию «НЕТ» — главным провалом, а результаты экзиполлов «Яблока» — липой. Мало того, что Лёша своей тупой (а может и намерено тупой?) стратегией увёл от протестного голосования весомую долю оппозиционных активистов, так ещё и по итогам затеял внутреннюю грызню. Некогда гроза всех столичных бульваров напрочь отказывается от акций протеста вплоть до сентября. Посмотрите что все это время Навальный публиковал в Твиттере — «избирательные участки на пеньках, на скамеечках — хи-хи, ха-ха, я в этом цирке не участвую» — вот к чему сводилась вся его борьба. А какой толк то от этого?!»

По мнению Александра Туровского, Алексей Навальный провалил оппозиционное голосование и уличный протест, «устроил намеренный раскол в среде оппозиции и уехал на отдых».

«Кто-то ещё верит, что Навальный самостоятельный политик и совсем не контролируется властью?» — задается вопросом бывший соратник Алексея Навального.

В свою очередь, авторы ТМ-канала «Ход Конева» также выражают свое недовольство поведением лидера ФБК: «Кажется, Навальный доволен результатом голосования по Конституции. Почему? Да потому, что сейчас он только пишет злобные твиты и ничего не предлагает противникам поправок. Нет бы как раньше — попытаться согласовать митинг и вывести народ на площадь. Ведь даже согласованная массовая акция могла стать индикатором протестных» настроений.

«Но нет. Тихо в осеннем лесу. Тишина», — отмечают авторы ТМ-канала.