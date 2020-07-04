Москва, , 13:37 — REGNUM Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» в результате того, что после выхода из него США, из данного соглашения могут также выйти и другие страны. Об этом 4 июля сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы допускаем, что «эффект домино» возможен и что наиболее рьяно поддерживающие США по разным вопросам страны могут под давлением из Вашингтона рассмотреть такую возможность», — заявил замглавы МИД РФ.

Также он указал, что российская сторона не хотела бы такого развития событий, так как в этом случае данный договор неизбежно придет к краху.

При этом Рябков отметил, что во время видеоконференции стран-участниц договора, который должен состояться 6 июля и где выход США станет главной темой, американская сторона вряд ли изменят свое решение и потому в Москве рассматривают все варианты ответа.

«По большому счету ситуация зависит от того, как себя поведут другие страны и в какой степени нынешние участники договора проявят ответственность за его судьбу, осознают не просто декларативно, а на практике продемонстрируют, что они озабочены ситуацией в сфере европейской безопасности, что они не идут на поводу у тех в Вашингтоне, для кого разрушение архитектуры в сфере контроля над вооружениями стало главной задачей», — отметил дипломат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 года и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.