Москва, , 12:57 — REGNUM В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированные в разных регионах России, в ходе весеннего призыва 2020 года прибыли более 2500 молодых новобранцев. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается военным ведомством, при комплектовании соединений и частей РВСН пополнением, которое поступило из всех регионов России, в основном удалось соблюсти территориальный принцип, когда новобранцы направляются служить поблизости от своих родных регионов.

Традиционно значительную часть кадров для РВСН готовит ДОСААФ — более одной тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта были призваны именно из числа курсантов региональных структур этой организации.

Напомним, что в связи с текущей эпидемической обстановкой в войсках проводятся профилактические мероприятия, а прибывший личный состав размещается в специально оборудованных помещениях на 14-дневную обсервацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам начальника отдела боевой подготовки РВСН полковника Виктора Фотюка, в 2020 году в Алтайском крае современные подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» получат ещё два полка РВСН. Для помощи в освоении поступающей в войска новой техники все мобильные соединения РВСН до конца 2020 года будут полностью оснащены тренажёрами ракетных комплексов «Ярс», включая не имеющие аналогов тренажеры для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.

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