Кишинёв, , 11:51 — REGNUM Поздравление по случаю празднования дня независимости США направил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу президент Молдавии Игорь Додон, сообщает 4 июля пресс-служба молдавского лидера.

В ходе поздравления Игорь Додон выразил благодарность за «существенную техническую и финансовую помощь» Соединенных Штатов Америки Молдавии, предоставленной в последние десятилетия.

«Мы высоко ценим вашу постоянную поддержку в осуществлении реформ и укреплении правового государства, в расширении возможностей стратегических структур», — говорится в поздравительном послании.

Додон также выразил уверенность в том, что в ближайшие годы государства смогут «нарастить экономический обмен и инвестиции, упрочить привилегированное партнерство и наполнить нашу прекрасную дружбу достижениями».

Молдавский лидер также отметил оказанную США Молдавии помощь в период пандемии коронавиурса несмотря на ситуацию «внутри страны», в связи с чем Игорь Додон еще раз выразил признательность.

Глава республики также подтвердил заинтересованность Молдавии в расширении сотрудничества с США «и консолидации политического диалога на высоком уровне», а также попросил Дональда Трампа принять уверения в «самом высоком уважении».