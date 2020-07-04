Душанбе, , 11:51 — REGNUM На 201-й военной базе Министерства обороны России, дислоцированной в Таджикистане, началась подготовка младших военных специалистов для Вооружённых сил Республики Таджикистан. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Подготовка 500 младших военнослужащих Таджикистана по программе летнего обучения началась одновременно на двух учебно-тренировочных комплексах «Ляур» и «Самбули». Курс, включающий подготовку по 14 военным специальностям, рассчитан на срок три месяца. По его завершению курсанты выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Как отмечается в сообщении военного ведомства, обучение таджикских военнослужащих осуществляется на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Напомним, расположенная в двух городах Таджикистана — Душанбе и Бохтаре — 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за её пределами. Подписанное в 2012 году соглашение предполагает размещение базы в Таджикистане до 2042 года.

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