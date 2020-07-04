Москва, , 10:22 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 3 июля провёл в формате видеоконференции переговоры с заместителем министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) генерал-полковником Нгуен Чи Винем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Высокопоставленные военные обсудили вопросы взаимодействия в рамках формата «СМОА плюс» (совещание министров обороны стран АСЕАН с партнёрами по диалогу), сотрудничества в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также текущее состояние и перспективы двусторонних военных контактов двух стран.

Стороны подтвердили нацеленность государств на развитие традиционных взаимовыгодных отношений и готовность «задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Чи Винь 20 января провёл встречу с послом России во Вьетнаме Константином Внуковым. На встрече обсуждалось активное участие России в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые в 2020 году будут проводиться под председательством Вьетнама.

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