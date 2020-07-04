Москва, , 09:32 — REGNUM

Нынешнее голосование по поправкам к Конституции с самого начала рассматривалось властью как ключевое событие по формированию новой политической реальности. С одной стороны, оно должно было легитимировать целый ряд разноплановых конституционных изменений, с другой — продемонстрировать приверженность общества проводимой политике и лично президенту страны. Общая явка по стране составила 67,97%. Одобрили поправки к Конституции 77,92% россиян. Регионы ПФО в целом проголосовали на уровне общероссийских показателей, но опрошенные ИА REGNUM выделили ряд факторов, повлиявших на итоговые цифры.

Показатели субъектов Приволжского федерального округа коррелируют с общероссийскими. В ПФО на выборы пришли 68,90% избирателей, а за поправки проголосовали 77,72% граждан, что почти полностью соответствует общероссийскому показателю.

Всем субъектам ПФО удалось превысить 50-процентный порог явки (всего по стране не превысили этот порог 10 регионов). В «холодной» зоне оказались Пермский край (52,4%), Кировская область (55,6%), Удмуртская Республика (56,2%). В остальных регионах округа явка уместилась в 60−80%, при этом 80-процентный барьер преодолела лишь Башкирия, показав результат в 90,8%. Высокую явку также продемонстрировали консервативные в политическом плане республики — Татария (79,6%), Мордовия (79,6%), а также Саратовская и Пензенская области — по 76%.

Все регионы уверенно превысили 70-процентный рубеж (лишь Удмуртия остановилась в шаге от этого показателя, показав 68,9%). Самые высокие показатели проголосовавших «за» у Башкирии (88,6%), Мордовии (85,6%), Пензенской области (85,2%), Татарстана и Саратовской области (по 82%). В целом в России лишь один субъект (Ненецкий автономный округ) не поддержал поправки к Конституции, что губернатор объяснил недовольством людей идеей объединения этого субъекта с Архангельской областью.

«В Удмуртии, если брать последние несколько федеральных выборов, 40% лояльных голосов — это нормально. В Пермской области, положение врио губернатора Дмитрия Махонина в которой пока назвать устойчивым нельзя, очевидно, перед выборами губернатора решили не напрягать административный аппарат. Также выборы нового главы предстоят в Чувашии, и в этой республике мы также видим избирательное использование административного ресурса (сравнение показателей явки и результата в Новочебоксарске и Чебоксарах — показательно)», — считает политолог Дмитрий Михайличенко.

«Мордовии, имеющей масштабный госдолг перед федеральным центром (почти в два раза превышающий его годовалый бюджет), ничего не оставалось, как дать высокую явку. На фоне результатов ПФО выделяются позиции Башкирии. Это первое волеизъявление при новом главе Башкирии Радии Хабирове. Здесь мы видим прагматичный подход, ориентированный на демонстрацию лояльности центру. Его можно сравнить с подходом Татарстана, элиты которого много лет демонстрируют полную лояльность на электоральных процессах, получая взамен экономические преференции. Очевидно, руководство Башкирии придерживается такого же подхода», — отметил Михайличенко.

Как отметил политолог Николай Евдокимов, «Башкирия всегда была электорально управляемым регионом, а тут сказалась ещё и работа избирательной комиссии и администрации Радия Хабирова по мобилизации избирателя, что в конечном итоге и дало такой эффект».

«Объяснимы также показатели и других регионов. Татарстан и Мордовия всегда демонстрировали высокую лояльность власти, и текущее голосование не стало исключением. В Пензенской области предстоят губернаторские выборы, и высокий показатель должен продемонстрировать федеральной власти, что ставка на нынешнего губернатора Ивана Белозерцева была сделана верно. Разговоры о его отставке имели под собой основание, но в последний момент во внутриполитическом блоке решили иначе (во многом под воздействием пандемии).

Несколько ниже показатели явки и голосования «за» у традиционно более протестных Кировской области и Пермского края, где у части населения уже сложилась протестная субкультура», — полагает Евдокимов.

Политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что Приволжский федеральный округ традиционно имел высокие показатели и по явке, и по поддержке действующей власти на федеральном и региональном уровне.

«Высокий показатель в республиках (Татарстан, Башкирия, Мордовия и, отчасти, Чувашия) можно объяснить традиционно действенными инструментами по мобилизации граждан, особенно в сельской местности. Также в регионе активно организуются сопутствующие мероприятия близ избирательных участков: ярмарки, различные акции, фестивали. Это хорошо помогает привлечь граждан, особенно в районах.

Одним из показателей эффективности работы губернаторов является социально-политическая стабильность в регионе и уверенные показатели провластных кандидатов на выборах. В условиях реформирования политической системы после внесения поправок и выхода из коронавирусной «комы» начинается осмысление успешности действий региональных руководителей, встраивание их в обновлённую властную вертикаль. В этой связи голосование также рассматривалось ими как инструмент повышения собственных котировок в глазах Кремля, «пропускной билет» в новую политическую реальность. В ПФО с задачей показать высокие показатели по явке и результату при минимальных социально-политических издержках успешно справились все губернаторы», — считает Шаяхметов.

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