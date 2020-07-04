Москва, , 09:58 — REGNUM Обновленный текст Конституции России, в который внесены поправки, одобренные гражданами РФ на общероссийском голосовании 1 июля, обнародован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в опубликованном тексте.

При этом в обновленную редакцию Конституции внесены 206 поправок, ключевые из которых посвящены социальных сфер жизни, гарантируя защиту достоинства граждан и уважение человек труда, защиту исторической правды и русского языка, а также индексацию пенсий не реже одного раза в год.

Также в ней говорится о доступной и качественной медицине и о том, что гражданин РФ, который имел или имеет гражданство другой страны не может стать президентом России или сенатором, депутатом, высшим должностным лицом регионов, руководителем федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судьёй, прокурором и т.д.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, закон о поправках к Конституции России, которые предложил президент РФ Владимир Путин, был принят российской Госдумой 11 марта и в этот же день одобрен Советом Федерации. Затем его одобрили законодательные собрания всех субъектов РФ, а 1 июля — граждане страны, явка которых на голосование по поправкам составила 67,97%, и подавляющее большинство — 77,92% из них высказались за поправки.