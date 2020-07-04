Киев, , 09:07 — REGNUM Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко 3 июля опубликовала открытое обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко на своей странице в социальной сети Facebook, в котором попросила освободить из заключения белорусских оппозиционеров, которых Савчено назвала «узниками совести».

Отметим, что обращение было опубликовано на трех языках — белорусском, украинском и русском.

В ходе обращения Савченко отметила, что наивысшее достижение лидера — возрастить достойную замену и вовремя передать власть.

«Мудрость и сила политика состоит также в том, чтобы уметь соответствовать своими решениями новым вызовам времени. Беларусь будет вечно молодой страной с каждым новорожденным поколением. Это нужно учитывать и уважать. Наивысшее достижение лидера — уметь взрастить себе достойную замену и вовремя передать власть, чтобы еще успеть проконтролировать верность пути в будущее своего государства», — отметила политик.

«Верх такого мастерства в государственном управлении демонстрировали не многие лидеры в истории человечества, — продолжила бывший депутат, — По моему мнению Вы на такую мудрость способны. Это осторожный и верный путь, которым стоит пройти чтобы не разрушить и не утопить свою страну в крови. К сожалению украинские вожди на такую самоотверженную любовь к своей стране оказались не способны, ни один, поэтому на нашей Украинской Земле сейчас идет война. Я не желаю такого пути Беларуси, не желаю свободы и демократии дорогой ценой, ведь все эти ценности можно осуществить и более мудрыми решениями», — написала Савченко.

Она также обратилась к лидеру Белоруссии, как «политузник в России и в Украине» с просьбой освободить из заключения: Николая Статкевича, Ольгу Николайчик, Владимира Дударева, Светлану Купрееву, Сергея Тихановского, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Артема Сакова, Василия Бобровского, Владимира Наумика, Андрея Новикова, Сергея Петрухина, Владимира Неронского, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича, Дмитрия Козлова, Игоря Лосика, Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико, Ивана Комара, Никиту Емельянова, Михаила Жемчужного, Павла Северинца, которые по ее словам признаны белорусскими правозащитниками и мировым сообществом «узниками совести».

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Напомним, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико. Добавим, что Александр Лукашенко занимает пост главы республики с 1994 года.

Отметим, в России Надежда Савченко отбывала наказание по обвинению в пособничестве в убийстве двух российских журналистов (летом 2014 года) в Донбассе — Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В 2016 году она была помилована президентом России Владимиром Путиным и вернулась на Украину. На Украине в 2018 году Савченко снова была арестована, теперь уже представителями украинских правоохранительных органов. Ее обвиняли в подготовке серии взрывов в здании украинского парламента и государственного переворота. В 2019 году она вышла на свободу.

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