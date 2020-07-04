Минск, , 07:58 — REGNUM Пять пандемией, «сошедшихся воедино» и воздействующих «так или иначе» на Белоруссию перечислил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, сообщает 3 июля пресс-служба белорусского лидера.

По словам Лукашено «все началось» с «углеводородной пандемии», затем последовала пандемия в области здравоохранения, на них наложились политическая, экономическая пандемии, а также «инфопандемия».

"Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну, а больше всего на нас довлеет, конечно, политика», — отметил Лукашенко на встрече с Грефом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом Александр Лукашенко предложил «Сбербанку России» инвестировать в крупные проекты Белоруссии.

Напомним, накануне, 3 июля, в Белоруссии отмечали день независимости республики.

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