Киев, , 07:58 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская выздоровела от COVID-19, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации украинского лидера.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы», — сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

Источник также сообщает, что самочувствие Зеленской хорошее, дома она продолжит лечение двусторонней пневмонии, вызванной вирусом.

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Напомним, на Украине за предыдущие сутки выявили 876 случаев заражения корнавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 46 763.