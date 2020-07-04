Киев, 4 июля 2020, 07:58 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская выздоровела от COVID-19, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации украинского лидера.
Источник также сообщает, что самочувствие Зеленской хорошее, дома она продолжит лечение двусторонней пневмонии, вызванной вирусом.
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Напомним, на Украине за предыдущие сутки выявили 876 случаев заражения корнавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 46 763.