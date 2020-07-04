Петропавловск-Камчатский, , 07:30 — REGNUM Шестнадцать человек, которые планируют выдвинуть свои кандидатуры на должность губернатора Камчатского края, подали документы в региональную избирательную комиссию, сообщила 4 июля журналистам председатель избиркома Инга Иринина.

«У нас 16 кандидатов, последним документы подал самовыдвиженец Алексей Кохан», — сказала она.

Иринина добавила, что в срок с 19 до 29 июля претенденты на пост губернатора, которые пойдут на выборы как самовыдвиженцы, должны будут предоставить в свою поддержку порядка 5 тыс. подписей жителей Камчатки.

Всем кандидатам в этот же срок нужно будет предоставить в избирком не менее 58 подписей депутатов всех уровней, в том числе сельских поселений, и не менее 25 — депутатов городского и районного уровней из 11 муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в краевую избирательную комиссию подали документы врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, предприниматель Максим Близнюков («Партия роста»), депутат Валерий Калашников (ЛДПР), инженер Андрей Лиходедов («Гражданская платформа»), пенсионер Александр Остриков («Патриоты России»), Виктория Бондаренко («Партия прогресса»), Дмитрий Омельченко (партия «За справедливость!»), Одилжон Азизов (партия «Российский общенародный союз»), Дмитрий Бобровских (партия «Справедливая Россия») Валерий Быков (КПРФ), Вячеслав Бушелев (Демократическая партия России) и самовыдвиженцы Александр Каменюк, Анатолий Цыпков, Алексей Николаев, Тагиев Этибар Сабир Оглы.

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