* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 06:56 — REGNUM Американская разведка не обладает прямыми доказательствами сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в меморандуме Национального совета по разведке США. Об этом 3 июля пишет газета The New York Times.

Отмечается, что доклад, переданный президенту США Дональду Трампу ранее, содержал лишь краткие сведения, на основании которых в газете сделали выводы относительно возможной связи России с афганскими террористами. При этом в документе не было фактической информации, которая подтверждала бы вывод о «сделке» российской разведки с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, The New York Times 26 июня писала, что российская военная разведка якобы предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане и тем самым сорвать планы США по установлению мира с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ). Никаких доказательств, подтверждающих сделанные выводы, публикация не содержала.

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