Брюссель, , 04:28 — REGNUM Рекомендации для стран Евросоюза по снятию ограничений на поездки в третьи страны разрабатываются с учётом объективных критериев, сообщил 4 июля журналистам представитель Еврокомиссии.

По его словам, в учёт принимается число новых случаев заражения коронавирусом, тенденция к стабилизации или спаду заболеваемости, возможности стран для противостояния COVID-19, такие, как отслеживание контактов, лечение и предоставление статистики.

«Список стран составлен на объективных критериях. Но применение этих критериев не осуществляется механически: необходима квалифицированная оценка ситуации», — пояснил представитель Еврокомиссии.

Напомним, Россия не была включена в список стран, с которыми Евросоюз может возобновить авиасообщение в настоящее время. По критериям ЕС, число заболевших в России за сутки не должно превышать 1650 человек.

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