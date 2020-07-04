Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Две ударные группы, возглавляемые авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц», отправил Пентагон, в Южно-Китайское море в район военных учений ВМС Китая, 3 июня сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам американского контр-адмирала Джорджа Уикоффа, на которого ссылается издание, данным шагом США демонстрируют своим партнерам и союзникам приверженность «региональной безопасности и стабильности».

Он подчеркнул, что маневры авианосцев не связаны с китайскими учениями. При этом Уикофф отметил, что действия КНР оправдывают присутствие американских кораблей в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая эсминец ВМС США USS McCampbell проплыл через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая.

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