Прага, , 03:21 — REGNUM В Чехии главу муниципалитета района Прага-Ржепорыйе (Řeporyje) Павла Новотного обвиняют в хулиганстве и подстрекательстве к расправе над бывшим президентом полиции страны Станиславом Новотным. Об этом 3 июля сообщает портал Denik N.

Бывший руководитель чешской полиции в декабре 2019 года в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировал инициативу муниципального политика по установке в одном из районов Праги памятнику пособникам нацистов власовцам. Однофамилец районного старосты назвал его «психом и неудачником», который пытается заработать на скандалах.

Глава районного муниципалитета в ответ на это грубо оскорбил экс-президента полиции в СМИ — назвал Станислава Новотного предателем родины, который должен быть повешен.

В рамках расследования дела, которым занимается управление экстремизма и терроризма пражской полиции, Павла Новотного вызвали на допрос, назначенный на середину июля.

Как сообщало ИА REGNUM, памятная доска членам Русской освободительной армии (РОА), воевавшей на стороне нацистской Германии, была установлена в одном из районов столицы Чехии Праги. Её смонтировали несмотря на протесты общественности и политиков, включая президента республики Милоша Земана, заявившего ранее, что «памятник власовцам не нужен в Чехии».

Читайте ранее в этом сюжете: В Праге начали возводить памятник пособникам Гитлера — власовцам