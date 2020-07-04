Липецк, , 02:06 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов уволил руководителя управления внутренней политики администрации Сергея Фрольцова, который использовал нецензурную брань во время обучения своих подчинённых. Об этом 3 июля сообщил журналистам начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации региона Михаил Шаршаков.

«Своими высказываниями Сергей Фрольцов нарушил этические нормы госслужащего. Глава региона назвал это недопустимым», — объяснил он.

Ранее липецкие СМИ распространили аудиозапись, на которой человек с голосом чиновника из обладминистрации в грубой форме объясняет подчинённому, как необходимо дискредитировать политических оппонентов, в частности — «красных». Аудиозапись сопровождалась перепиской в Telegram-канале, которая вызвала большой резонанс в регионе.

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