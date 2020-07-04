Тегеран, , 08:05 — REGNUM 3 июля глава Иранской организации пассивной обороны бригадный генерал Голамреза Джалали заявил, что с начала текущего иранского года (20 марта) против объектов страны велись весьма ограниченные кибератаки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Безопасность никогда не бывает абсолютной, и всегда есть способы взломать ее», — сказал он, отметив: «Современные технологии, в дополнение к предоставлению качественных услуг людям, угрожают из-за их передовых и интеллектуальных киберэлементов».

Переходя к тому, что новые технологии являются сочетанием угроз и возможностей, он подчеркнул:

«Например, социальные сети — это одна из важнейших функций людей, все ими пользуются, однако социальные сети, в которых доминируют иностранные государства, используются для контроля над людьми других стран, создания хаоса и нарушения порядка в государствах».

Джалали также сообщил: «Мы используем ядерные технологии для медицинской диагностики и лечения, но игнорирование вопросов безопасности этой технологии может нанести нам ущерб».