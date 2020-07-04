Тегеран, , 08:06 — REGNUM 3 июля по случаю годовщины похищения четырех иранских дипломатов МИД Ирана выступил с заявлением, в котором говорится, что они содержатся в израильских тюрьмах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поминая имя и память похищенных дипломатов и подчеркивая свои постоянные усилия по определению их судьбы, министерство иностранных дел Ирана объявило:

«Доказательства свидетельствуют, что иранские дипломаты, похищенные в Ливане, были переданы сионистскому режиму и впоследствии переведены на оккупированные земли и территории».

«В настоящее время похищенные иранские дипломаты содержатся в тюрьмах нелегитимного израильского режима», — говорится в заявлении.

В заявлении сообщается: «Несмотря на то, что прошло уже много лет с момента совершения этого преступного и террористического акта, с сожалением приходится констатировать, что международное сообщество и правозащитные организации не предприняли никаких серьезных действий против этого отвратительного преступления».

38 лет прошло с момента похищения израильскими наемниками четырех иранских дипломатов, включая Ахмада Мотеваселяна, Сейеда Мохсена Мусави, Таги Растегара Могадама и Казема Ахавана, на контрольно-пропускном пункте в Северном Ливане в 1982 году.