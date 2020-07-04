Тегеран, , 08:08 — REGNUM 3 июля глава Стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что за последние 40 лет Иран показал, что он не поддастся запугиванию иностранных властей, а растущее давление США сделало иранцев более решительными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Односторонняя и ошибочная политика трех европейских государств — членов СВПД, возглавляемых США, по прекращению мирной ядерной деятельности Ирана всегда приводила к обратным результатам, поскольку Исламская Республика была более решительно настроена развивать свои ядерные технологии», — отметил он.

По словам Харрази, стремление США продлить иранское эмбарго на поставки оружия и антииранские шаги трех европейских стран в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), а также подозрительное поведение генерального директора агентства не только не смогут сдержать Иран, но и, несомненно, приведут к краху СВПД.

«Теперь, когда генеральный директор МАГАТЭ встретился с Брайаном Хуком, представителем США по делам Ирана, мы видим степень зависимости Гросси, так как он опрометчиво координирует свои действия с центром заговора против Ирана», — сказал он.

По словам иранского чиновника, Запад должен знать, что ни экономические санкции, ни эмбарго на поставки оружия не удержат Иран от самостоятельного стратегического пути.