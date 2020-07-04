Тегеран, , 08:14 — REGNUM 2 июля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи подчеркнул необходимость отмены односторонних санкций, которые ослабляют способность целевых стран эффективно реагировать на распространение коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июля.

Тахт Раванчи сделал эти замечания, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН с целью обсудить негативные последствия вспышки пандемии для поддержания международного мира и безопасности.

Он отметил: «Серьезные вспышки некоторых вирусов с высоким уровнем смертности влекут за собой последствия для безопасности в конфликтных ситуациях. Одним из примеров является воздействие пандемии COVID-19 на конфликты в нашем регионе от Йемена до Палестины и Сирии».

«В этих странах пандемия ухудшила социально-экономическое положение, негативно сказалась на усилиях по деэскалации и мирных переговорах и, добавив новые проблемы к уже существующим, еще больше осложнила общую ситуацию», — подчеркнул Раванчи.