Тегеран, , 08:17 — REGNUM 2 июля специальный помощник спикера парламента Ирана Хосейн Амир Абдоллахян заявил, что государство оставит позади санкции, при этом Европейскому Союзу следовало бы не упускать возможность экономического сотрудничества с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июля.

На встрече с послом Италии в Иране Джузеппе Перроне иранский представитель коснулся исторических и культурных связей между двумя странами, заявив, что иранский парламент приветствует активизацию межпарламентских связей с Итальянской Республикой. По его словам, межпарламентские отношения всегда играли решающую роль в укреплении взаимного сотрудничества.

Характеризуя усиление санкций США против Ирана как несостоявшийся экономический терроризм, Амир Абдоллахян отметил: «Без сомнения, мы преодолеем новые санкции силой и опираясь на огромные возможности страны и великого народа Ирана, при этом ЕС должен найти способы не упустить возможность активного экономического сотрудничества с Ираном».

«К сожалению, страх европейских стран перед политикой США привел к потере огромных возможностей для экономического сотрудничества с Ираном», — сказал он.

Посол Италии, в свою очередь, заявил, что государство полно решимости поддерживать последовательные, исторические и глубоко укоренившиеся отношения с Исламской Республикой Иран.