Тегеран, , 08:16 — REGNUM 2 июля посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане заявил, что вмешательство США в реализацию резолюции 2231 Совета Безопасности ООН поставило под угрозу весь мир, при этом посол призвав Организацию Объединенных Наций обратить внимание на экономический терроризм против иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июля.

Посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни в серии твитов отметил, что подход США к СВПД является смелым и в то же время мрачным решением в отношении улучшения миротворческой функции СБ ООН, а также «чистым надувательством в отражении сотрудничества Ирана с МАГАТЭ».

Дипломат подчеркнул: «Невыполнение США большинства положений резолюции СБ ООН / Res2231 является проявлением угрозы международному миру». «Экономический терроризм США, который нанес огромный экономический и неэкономический ущерб иранской нации, должен быть подвержен негативной оценке», — отметил он.

«Иран по-прежнему привержен своим обязательствам, о чем свидетельствуют 15 докладов МАГАТЭ. Исламская Республика призывает международное сообщество уважать резолюцию 2231 и ее положения», — заявил Хоссейни.