Абуджа, , 00:26 — REGNUM Авиация Нигерии нанесла удары по позициям террористов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в лесу Самбиса в штате Борно на северо-востоке страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в нигерийских вооруженных силах.

Отмечается, что в лесу Самбиса находился крупнейший тренировочный лагерь террористов в Нигерии. Выявить его расположение удалось благодаря действиям разведки. После этого по позициям боевиков был нанесен авиаудар. В результате операции было убито большое число террористов, однако пока точные цифры не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля террористы из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на силовиков в штате Борно. В результате атаки погибли девять солдат и два члена ополчения.