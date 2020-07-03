Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM Банк JPMorgan запретил использование терминов «господин», «раб» и «черный список» («master», «slave» и «blacklist») в своих документах, 3 июля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, решение принято в рамках борьбы компании с расовыми предрассудками. Понятия «master» и «slave» в косвенных значениях часто используются компьютерной технике, «blacklist» является общеупотребительным.

Ранее другие компании, в частности Twitter и GitHub, приняли аналогичные изменения. JPMorgan стал первым представителем финансового сектора, отказавшимся от расово-недопустимого дискурса.

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