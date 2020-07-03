Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Американские военные не подвергались нападениям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил 3 июля представитель так называемой коалиции США, незаконно действующей на территории Сирии, полковник Майлс Кэггинс на своей странице в Twitter.

Ранее сирийские СМИ опубликовали сообщения о том, что военная колонна США подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Это сообщение САНА совершенно не соответствует действительности. Ни один патруль коалиции не пострадал», — написал Кэггинс.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США и их сателлиты присутствуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства. Фактически они захватили нефтегазовые месторождения этой страны и грабят её природные ресурсы.

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