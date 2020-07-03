* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:24 — REGNUM Боевики из состава террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли за прошедшие сутки два поселения на территории сирийской провинции Латакия, сообщил 3 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кухбания, один обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — рассказал Щербицкий.

О жертвах и раненых сообщений не поступало.

Кроме того, контр-адмирал Щербицкий сообщил о продолжении патрулирования подразделениями российской военной полиции и вертолетами армейской авиации нескольких маршрутов в сирийской провинции Алеппо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирию из Ливана за сутки вернулись свыше 20 беженцев