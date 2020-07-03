Вашингтон, , 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.

По мнению госдепа, этими шагами Китай «подводит и Россию, и весь мир».

«Китай подводит не только нас и Россию, но и весь мир. Если Китай хочет быть ответственной державой, то он должен присоединиться к соглашениям ответственных держав», — цитирует агентство слова чиновника госдепа США.

«Поговаривали об одной тыс. боеголовок. Пекин хочет триаду возможностей с наземными пусковыми установками или ракетами наземного базирования, подводными лодками и бомбардировщиками. Это уже не минимальное сдерживание. Трёхсторонняя гонка вооружений была бы дестабилизирующим фактором и не способствовала бы повышению безопасности ни для Китая, ни для России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон регулярно делает такие заявления, не подкрепляя их никакими доказательствами.

В свою очередь, Пекин неоднократно отмечал, что такими методами США пытаются переложить ответственность за дестабилизацию баланса ядерных сил в мире на другие страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: взаимодействие России и Китая вызывает у Болтона изжогу