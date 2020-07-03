Пекин, , 22:05 — REGNUM В Китай продолжают поступать поздравления в связи с празднованием 99-й годовщины создания КПК, которая приходится на 1 июля. В интервью агентству Синьхуа официальный представитель правительства Камбоджи Пхай Сипхан заявил, что под руководством КПК Китай добился долгосрочной стабильности и быстрого, всестороннего развития. Отдельным достижением, подчеркнул он, следует считать успешную кампанию по борьбе с бедностью, которая является примеров для всех развивающихся стран, сообщает агентство 3 июля.

Демонстрацией эффективности системы управления в КНР и государственной мощи страны камбоджийский представитель назвал успешную борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции, быстрое строительство транспортной инфраструктуры, впечатляющие прорывы в науке и технике.

«Под руководством КПК китайский народ добился блестящих успехов, которыми может гордиться», — отметил Пхай Сипхан.

В интервью была выделена активная роль Китая в таких международных и региональных проектах и вопросах, как реализация инициативы «Пояса и пути» и механизм сотрудничества в бассейне реки Меконг (китайское наименование — Ланьцанцзян).

Двусторонние отношения Пекина и Пномпеня Пхай Сипхан назвал образцом взаимного доверия, сотрудничества и помощи между странами.

Ранее в это день сообщалось об обмене посланиями между лидерами двух стран — председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства Камбоджи Хун Сеном.