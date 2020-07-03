Оттава, , 21:52 — REGNUM Правительство Канады заморозило соглашение об экстрадиции с Гонконгом, 3 июля сообщает Agence France-Presse.

Согласно заявлению министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, это сделано в ответ на принятие Китаем закона о национальной безопасности, который резко сократил самостоятельность Гонконга.

Также глава МИД Канады сообщил, что правительство вводит запрет на экспорт серьезной военной продукции в Гонконг.

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