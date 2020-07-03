Лондон, , 21:43 — REGNUM Британские ВВС подняли в воздух истребители Typhoon для «сопровождения» российских самолётов, шедших в международном воздушном пространстве, сообщает 3 июля пресс-служба королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Истребители взлетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

«Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании были подняты в воздух для контроля за полетом дальних российских самолетов в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии», — указано в сообщении.

Отмечено, что российские самолеты не заходили в «район полетной информации» Великобритании к северу от побережья Шотландии, поэтому «перехват не потребовался».

О типе российских самолётов не сообщается.

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