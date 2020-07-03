Брюссель, , 20:53 — REGNUM Совет Европы выразил негодование в связи с приговором турецкого суда в отношении экс-главы турецкого отделения Amnesty International, 3 июля сообщает агентство Reuters.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выступила с протестом в связи с «многочисленными и систематическими» нарушениями Турции и преследованием правозащитников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля турецкий суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-главу Amnesty International в Турции Танера Килича за связи с организацией радикального проповедника Фетхуллы Гюлена.

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