Тюмень, , 20:32 — REGNUM В правительстве Тюменской области директором областного департамента недропользования и экологии, главным государственным инспектором региона в области охраны окружающей среды 3 июля 2020 года назначена Елена Уляшева. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что последние семь лет Елена Уляшева возглавляла департамент имущественных отношений администрации Тюмени.

Губернатор Тюменской области Александр Моор при назначении подчеркнул высокий профессионализм нового директора департамента недропользования и экологии.