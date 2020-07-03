Тюмень, 3 июля 2020, 20:22 — REGNUM В Тюменской области назначен новый директор департамента здравоохранения. им стала Наталья Логинова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее Наталья Логинова занимала должность заместителя руководителя областного департамента здравоохранения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что новый руководитель департамента здравоохранения хорошо зарекомендовала себя как профессионал в сложный период пандемии коронавирусной инфекции.
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