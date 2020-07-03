3 июля 2020 | Время чтения 5 мин

ИА REGNUM, , 20:03 — REGNUM Спустя два десятилетия после войны в Косово и Метохии мы все еще вращаемся по кругу, якобы ища решение кризиса в южной сербской провинции, в которой на самом деле кроется ключ к региональной стабильности на Балканах. Ни европейские чиновники, ни представители великих держав, которые видят Косово лишь как очередную возможность посоревноваться, не могут найти выход из лабиринта «вопроса Косово и Метохии».

Сербия

Кто на самом деле хочет решения проблемы «косовского узла»? Никто. Поиск решения сводится к импровизации. Логика одной части так называемого Запада — мы бомбили Югославию, признали независимость «Косово», и для нас этот вопрос закрыт — только оправдывает наличие громоздкой, дорогой, неэффективной и коррумпированной гражданской миссии, и незаинтересованной военной миссии. Косово, в качестве американского протектората, остается крупным распределительным центром на пути героина, и в то же время — это своего рода концлагерь для граждан Косово и Метохии, которым все тот же Запад в течение многих лет лжет и которых дурачит, рассказывая им о скорой либерализации визового режима.

Логика так называемого Востока — мы не признаем независимое «Косово», мы уважаем международное право, но мы будем уважать и соглашение двух сторон — не выходит за рамки терпения бессмысленных переговоров и бесполезных соглашений между Белградом и Приштиной. Логика политиков в Приштине — мы клянемся Западу, что готовы к соглашению, говорим косовским албанцам, что мы на шаг ближе к полной независимости, Белград остается главным врагом албанцев, но и нашим тайным соучастником преступления. По логике властей в Белграде — мы клянемся Западу, что готовы к соглашению, Востоку, что будем защищать Косово, говорим своим гражданам, что мы сохранили «сердце Сербии», Приштина остается нашим главным врагом, но также и нашим ключевым деловым партнером. И поэтому Косово остается проблемой, решение которой никому из упомянутых сторон не нужно, наоборот. Из-за такого поведения Косово остается местом, где никто никогда не выигрывал, а на самом деле двадцать лет тому назад проиграли и сербы, и албанцы.

Списки пропавших без вести, убитых, раненых, систематически запуганных… сожженных, разграбленных домов, незаконно занятых имений, разрушенных кладбищ… лучше всего свидетельствуют о поражении обеих сторон. В течение последних восьми лет правители «Косово»: Тачи, Харадинай, Лимай, Весели и другие, которые вышли из войны с кровью на руках, также, как и правительство в Белграде, воплощенное в лице Александра Вучича, который вышел из войны с кровью на языке, использовали предполагаемые попытки найти решение для того, чтобы скрыть свои же преступления и обеспечить пространство для беспрепятственного грабежа двух народов. Им не нужно решение. Для них Косово не на небе и не на земле. Оно просто проблема, которая приносит прибыль всем «(не)заинтересованным сторонам». Из-за всего этого Косово и Метохия сегодня — это тяжелая рана на Балканах, которая требует справедливого, терпеливого, систематического, а не быстрого и непродуманного решения. Все предупреждают о том, что раздел или «разграничение» Косово вызовет эффект домино, который может накалить страсти во всем регионе.

Тот же результат был бы получен при полном признании независимого Косово, поскольку оно потенциально могло бы спровоцировать кризисы в Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине… К сожалению, на Балканах границы всегда рисовались пушками.

Поэтому примирение сербов и албанцев имеет решающее значение для будущего этой части Европы, но оно не будет достигнуто разговорами о «статусе», которые только поддерживают сохранение тупиковой ситуации. Этот процесс должен начаться с соглашения о полной свободе передвижения людей, товаров и капитала. Во-вторых, Европейский Союз и другие развитые страны должны установить и контролировать сотрудничество полиции в Косово и Центральной Сербии, тем самым предотвращая сотрудничество между косовской и сербской мафией под эгидой властей в Приштине и Белграде. Если ЕС действительно хочет решения, он должен в первую очередь помочь побороть преступность на Балканах. Только тогда война в Косово будет на самом деле окончена.

Обеспечив свободу передвижения, освободив общество от криминальных структур мафии и коррупции и, наконец, обеспечив достойный уровень жизни, вопрос статуса станет второстепенным. Я твердо верю в то, что тогда с албанцами в Косово можно будет обсуждать общее будущее в рамках одного государства. Мы жили вместе в этом районе на протяжении веков, и я не сомневаюсь, что сосуществование возможно. В конце концов, мое детство, прошедшее в деревне Смач, недалеко от Призрена, и множество примеров из нашей семейной истории этому подтверждение.

В рамках этого процветающего государства албанцам были бы гарантированы все права, как и представителям других меньшинств, и они смогли бы в полной мере участвовать в социальной, политической и экономической жизни Сербии. Во избежание путаницы, это включает и пропорциональную представленность албанских депутатов в сербском парламенте, а также их участие во всех других ветвях власти. Почему министром в сербском правительстве не может стать албанец из Косово, но может венгр из Воеводины, бошняк, хорват или любой другой человек? Почему долги по выплате пенсий и зарплат, которые Сербия имеет к косовским албанцам, как к своим гражданам, не должны быть им выплачены?

Это не вопросы нации, а основные права человека. С другой стороны, это означает, что албанцы в равной степени должны были бы уважать свои обязательства перед государством — от решения вопроса собственности в Косово до выплаты долгов по налогам и электричеству. Во всем этом какое-то будущее правительство в Белграде должно играть конструктивную роль, независимо от того, будет ли такое решение экономически выгодным или нет. Я уверен, что после нормализации жизни в Косово и Метохии обо всем этом можно будет разговаривать и что в конце концов удастся добиться максимально широкой автономии Косово и Метохии в соответствии с Конституцией Сербии.

Любое другое решение «статуса» было бы нарушением высшего правового акта нашей страны и, как таковым, незаконным действием (т.е. предательством) со стороны того, кто на него согласится.