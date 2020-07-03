Рим, , 19:59 — REGNUM Предложение властей ЕС использовать в качестве метода оказания помощи пострадавшим от пандемии экономикам так называемый «механизм стабильности» — это «троянский конь», заявила в пятницу, 3 июля, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

В нынешних условиях тяжелого кризиса использование кредитов «механизма стабильности» становится особенно опасным инструментом, подчеркнула Мелони.

Ранее против выступил и другой лидер оппозиции Италии — глава «Лиги» Маттео Сальвини, который обвинил правительство страны в желании «сдать Италию в ипотеку». Тем не менее в правительстве рассматривают возможность использования этого вида «поддержки».