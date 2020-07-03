Москва, 3 июля 2020, 19:51 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Финляндии в России, сообщает 3 июля пресс-служба Минобороны РФ.
Заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин принял в Москве посла Финляндии Микко Хауталу.
Уточняется, что в ходе встречи обсуждались вопросы безопасности, двусторонние отношения в военной сфере.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии», — указано в сообщении Минобороны России.
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