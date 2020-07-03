Москва, , 19:51 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Финляндии в России, сообщает 3 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин принял в Москве посла Финляндии Микко Хауталу.

Уточняется, что в ходе встречи обсуждались вопросы безопасности, двусторонние отношения в военной сфере.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии», — указано в сообщении Минобороны России.

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