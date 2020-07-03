Генуя, Италия, , 19:49 — REGNUM Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони в пятницу, 3 июля, поддержала призыв некоторых итальянских СМИ забрать из США снесенную статую Христофора Колумба и установить ее на родине мореплавателя — в Генуе.

Причиной сноса памятника, по словам Мелони, стало «иконоборческое бешенство», и такие действия недопустимы.

Снесенная в столице Огайо — Коламбусе по решению местных властей статуя мореплавателя была подарена этому населенному пункту городом Генуей в 1955 году, теперь ее следует вернуть и установить на одной из главных площадей Генуи, считает Мелони.