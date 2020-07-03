Анкара, , 19:42 — REGNUM Турецкий суд признал виновным экс-главу местного отделения Amnesty International Танера Килича по обвинениям, связанным с терроризмом, 3 июня сообщает агентство Reuters.

Килич приговорен к шести годам тюремного заключения. Также суд приговорил еще двоих обвиняемых по делу к двум годам и месяцу заключения и оправдал семерых ранее арестованных правозащитников.

Килич, бывший почетный председатель Amnesty Turkey, находился в тюрьме более 14 месяцев по обвинению в поддержке радикального проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота.

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