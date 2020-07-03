Калуга, , 19:20 — REGNUM Сегодня, 3 июля, в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Калужской области.

В Калужской области отметили День образования региона Пресс-служба правительства Калужской области

Обращаясь к собравшимся, глава региона Владислав Шапша сказал: «Мы свято чтим свое прошлое, отдаем дань уважение делам и свершениям наших предков. Успехи Калужской области были отмечены орденами Ленина и Трудового красного знамени. Десятки предприятий и тысячи тружеников региона были удостоены высоких государственных наград. Сегодня назвать всех поименно невозможно, но мы благодарны и гордимся теми, кому мы обязаны сегодняшним днем. Среди них — рабочие, сельские труженики, инженеры, ученые, организаторы производства и руководители региона».

Владислав Шапша поблагодарил всех, кто внес свой вклад в развитие региона. «Мы помним и гордимся всеми, кто добросовестно служил и служит землякам. Лучшее, что мы можем сделать в знак уважения к свершениям наших предшественников, продолжать их начинания, сохранять и приумножать традиции, делать регион еще более сильным и успешным», — отметил он.

Говоря о сегодняшнем дне, он акцентировал внимание на реализации новых инвестиционных проектов, строительстве предприятий, увеличении количества рабочих мест.

«Область идет в авангарде позитивных преобразований в экономике и социальной сфере. Впереди у нас масштабные программы развития дорожной сети, жилищного строительства, благоустройства территорий, улучшения качества образования и здравоохранения, создания новых спортивных объектов», — подчеркнул глава области.

По словам Владислава Шапши, залогом успешного осуществления этих планов станет устойчивый вектор развития государства. «Я благодарю всех жителей региона, проявивших гражданскую позицию и выразивших свое отношение к поправкам в Конституцию. Итоги голосования подтвердили высокое доверие калужан к Президенту и предложенным им изменениям», — резюмировал он.

В мероприятии приняли участие глава области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы России Геннадий Скляр, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев. В режиме видеоконференцсвязи депутаты Законодательного собрания области, главы муниципальных образований.