Милан, Италия, , 19:15 — REGNUM В ближайшие выходные, 4−5 июля, партия «Лига» Маттео Сальвини онлайн и оффлайн проведет сбор подписей граждан за изменение экономической и миграционной политики в Италии, сообщил Сальвини на своей странице в Twitter в пятницу, 3 июля.

На фоне эпидемии и вызванных ею ограничений огромное число граждан лишилось доходов, но власти помогают не им, а «картелям» в экономике и самим себе (посредством отказа лишь бывших депутатов и министров повышенных выплат), сказал политик.

Кроме того, действующие власти продолжают принимать мигрантов и оплачивать их пребывание в Италии, нелегальные мигранты получают поддержку правительства быстрее, чем граждане страны, что недопустимо, добавил Сальвини.