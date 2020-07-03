Новосибирск, , 19:12 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел в государственном медицинском университете совещание по подготовке врачебных кадров для системы здравоохранения региона и вручил дипломы выпускникам вуза, сообщает областное правительство.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел в Новосибирском государственном медицинском университете совещание по подготовке врачебных кадров Правительство Новосибирской области

«В регионе была усилена работа по подготовке кадров для здравоохранения в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», — прокомментировал Травников. — Этот год всё перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы и очень приятно, что престижность будущей профессии медика, врача в обществе тоже растёт. Я хочу поблагодарить коллектив Новосибирского государственного медицинского университета за вашу работу».

В свою очередь главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов рассказал об опыте подготовки мотивированных абитуриентов для вуза на примере медицинского класса школы № 170.

Так, первый в Новосибирске профильный 10-ый медицинский класс был создан в 2015 году. Инициаторами выступили Новосибирская областная больница и НГМУ, площадкой проекта стала средняя школа № 170 Кировского района. Было подано более 40 заявлений на зачисление, принято 30 человек. В программе обучения — углубленное изучение химии, биологии, русского языка. Ученики знакомятся с больницей, ребята работают в отделениях больницы даже во время летних каникул. По окончании школы выпускники получают сертификаты о работе в больнице в качестве волонтёра.

«Большинство медиков Новосибирской области в период пандемии коронавируса остались верны своей профессии, своему призванию, причём на самых разных уровнях, и в самых разных уголках, учреждениях нашего региона, — подчеркнул губернатор после вручения дипломов. — Ваши младшие товарищи, студенты медицинского колледжа, говорили: да, страшно, но мы не боимся, потому, что это наша будущая профессия. Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, меняли даже на время свою специализацию, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, для того, чтобы понимать, с какой угрозой мы можем столкнуться, накопить бесценный опыт борьбы с новым заболеванием. Желаю, чтобы вы этот настрой, который вы получили в это необычное, сложное время пронесли в течение всей своей жизни, чтобы вы были верны тому делу, которое выбрали».