Бишкек, , 19:06 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии создала рабочие группы, которые с 3 июля начали принимать документы от политических партий, намеревающихся участвовать в выборах в республиканский парламент. Об этом председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова доложила президенту Сооронбаю Жээнбекову.

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В свою очередь глава государства отметил необходимость соблюдения прозрачности и верховенства закона во время предстоящих парламентских выборов.

Также Жээнбеков обратил внимание главы центризбиркома на важности информирования политических партий, избирателей, наблюдателей и средств массовой информации о новшествах избирательного законодательства Киргизии.

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