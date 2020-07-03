Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM В Петербурге на 1 июля военными комиссариатами призвано для прохождения срочной воинской службы 2406 человек. Это лишь 80,5% от нормы, которая в этот призыв составляет в Петербурге 2988 человек.

Как сообщили в Смольном, к настоящему моменту в вооруженные силы отправлено 1164 призывника.

На совещании с главами районных администраций губернатор Александр Беглов потребовал полного выполнения нормы призыва, несмотря на сложности из-за пандемии.

«Мы обязаны выполнить Указ Верховного Главнокомандующего и обеспечить 100% норму призыва. Ответственность за призыв несем мы все», — подчеркнул Александр Беглов.

В этом году из-за пандемии весенний призыв начался после майских праздников и продлится по 15 июля. Из-за этого, как признают в Смольном, «в некоторых районах возникла сложная ситуация с выполнением нормы призыва».

Александр Беглов поручил до конца призыва ежедневно проводить заседания призывных комиссий, а также вместе с сотрудниками военкоматов, районных управлений и отделов МВД России усилить работу по установлению местонахождения «уклонистов».

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