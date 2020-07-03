Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM В России нужно ввести единый урок Конституции. Об этом президенту России Владимиру Путину заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время его встречи с членами рабочей группы по изменению основного закона страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, такие уроки нужно проводить в какую-либо дату. На них о Конституции должны говорить выдающиеся люди.

«Тем более, действительно, сейчас это не просто Основной закон, в ней и основные ценности, и какая-то моральная составляющая закреплены», — считает омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля ЦИК утвердила результаты общероссийского голосования по изменению Конституции. А Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.