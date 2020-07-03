Эр-Рияд, , 18:20 — REGNUM «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией сообщила о попытке атаки дронов хуситов на свои объекты, 3 июля сообщает Saudi Press Agency.

По сообщению военных, коалицией были сбиты четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня хуситы выпустили ракеты по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Коалиция заявила о предотвращении атаки.

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