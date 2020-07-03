Афины , , 23:37 — REGNUM Политическим, а не юридическим станет решение о том, будет ли Святая София превращена в мечеть, сообщает греческое издание to Vima 3 июля. Ключ к судьбе собора находится в руках президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Со своей стороны, Афины придерживаются выжидательной позиции в отношении следующих шагов Эрдогана, придерживаясь своей позиции: проблема шире, чем греко-турецкие отношения, это международный вопрос. Достоверная информация гласит, что в телефонном разговоре премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с американским сенатором Бобом Менендесом премьер поставил вопрос на обсуждение.

Он отметил серьезность темы Святой Софии и согласился с Менендесом (видным членом комитета Сената по международным отношениям), который осудил турецкие провокации и нацелился на политику равных возможностей).

Вскоре после заседания Верховного совета Турции официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал вмешательство других стран, призывающих Анкару не менять статус всемирного памятника, очень позитивным. Если Эрдоган сможет исполнить свою затею, это создаст ментальную пропасть в христианском мире, уверен Петсас.

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